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Beyaz Gazete
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Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Cumhur İttifakı'nı eleştirmek için tweet atan Gültekin Uysal'ın " Tek bir hedefleri var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek." ifadeleri kısa sürede sosyal medyada espri malzemesi oldu.

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu
Ekleme: 14.03.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.03.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu
Türkiye seçim atmosferine girdi...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken; CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

6'lı masada CHP Lideri'nin adaylığı kadar en çok tartışılan isim ise Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal...

Kamuoyu anketlerinde 0,1'i zor geçtiği bilinen Demokrat Parti'nin masada hiçbir çaba göstermeden Uysal'a seçimlerde CHP listesinden liste başı milletvekilliği, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, partisine ise Turizm Bakanlığı ve 4 milletvekili vaadi teklif edilmesi ittifak içinde tartışmaları beraberinde getirdi.

İttifak içinde bunlar yaşanırken Gültekin Uysal'ın seçimlerle ilgili bugünkü analiz tweet'i sosyal medyada dalga konusu oldu.

Uysal, tweet'inde Cumhur İttifakı'nı hedef alarak 'Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek.' ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Bu tweet sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alınan Uysal, kısa sürede gündem olmayı başardı.

İşte o tweetlerden birkaçı;

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu

Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu


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