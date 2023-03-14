  • USD: 18,95 - 18,99
  • EURO: 20,29 - 20,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın

CHP yandaşı Enver Aysever, Youtube yayınında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na skandal bir çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Aysever, "Kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın" dedi.

CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
Ekleme: 14.03.2023 - 14:55 Güncelleme: 14.03.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
CHP'li gazeteci Enver Aysever, Youtube yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Aysever, 'Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın' dedi.

'Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın'
Aysever'in skandal açıklamaları şu şekilde:

'Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın, Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor, bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu ve bu tür kitap gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip, ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasını sağlayacaksın.

'Dini kitapları sınırlı sayıda basacaksın'
Altını çiziyorum dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı'nın kültür hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propogandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer üniversite yayınında çıkması gerekir.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak
ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
Togg fiyat listesi 2023 AÇIKLANDI! Yüzde 10 ÖTV'li yerli otomobil Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor
Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı
6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
Bir bölgede daha kazma vuruldu! Bakan Kurum: TOKİ ile dirençli şehirleri inşa ediyoruz
Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu
Vanlı vatandaş TELE 1 muhabirinin sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum
Ersan Şen o görüşmeyi anlattı! Meral Akşener mecbur kalmış... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 5 liderin yardımcılığından rahatsız...
Kentsel dönüşümde müjdeli haber: Her vatandaşa 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira
Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?' sorusuna yuvarlak cevap
6'lı koalisyonda yeni kriz: İYİ Parti'de sansasyonel istifa kapıda
Türkiye'den tahıl koridoru açıklaması
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği Armağan Çağlayan’ı isyan ettirdi: Daha da beni aramayın!
Nefesler tutuldu, merakla bekleniyor! Togg'un fiyatı bugün açıklanacak
Sahte kimlikle Edirne'ye kaçarken yakalanmıştı! HDP’li Semra Güzel’e yeni iddianame
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü! Depremzede çiftçiye yem desteği
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 kişi gözaltında
Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı