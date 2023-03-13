Van'da şap hastalığına karşı dezenfeksiyon seferberliği

Türkiye’de son zamanlarda şap hastalığında yaşanan artış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, önlem olarak tüm hayvan hareketlerinin ikinci emre kadar yasaklanması kararı aldı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu kapsamda hastalığa karşı büyük bir mücadele var.Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van'da da Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarında detaylı temizlik çalışması yaptı.Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı hayvan pazarı, baştan sona dezenfekte edildi. Hastalığın önüne geçip, engellemek için canlı hayvanların bulunduğu alanlarda bundan sonra da ilaçlama çalışmalarının devam edileceği belirtildi.