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YSK seçim günü alkol satışını yasakladı

YSK'nın seçim günü yasakları, oy verme saatleri ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir maddeye göre, seçim günü alkol satışı yapılmayacak ayrıca eğlence mekanları kapalı olacak.

YSK seçim günü alkol satışını yasakladı
Ekleme: 12.03.2023 - 15:39 Güncelleme: 12.03.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
YSK seçim günü alkol satışını yasakladı
Türkiye, 2023 seçimleri için son düzlüğe girdi.

Merakla beklenen 14 Mayıs'a 63 gün kalırken, partiler seçim hazırlıklarını huzla sürdürüyor.

Bir diğer yandan seçim ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin aldığı kararları Resmi Gazete'de yayınladı.

İşte o maddeler...

Alkollü içki satışı yasak
298 sayılı kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar;

-Her ne olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

-Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, ateşli silahlar, patlayıcı silahlar, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu ve benzeri silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

-Oy verme günü süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

YSK seçim günü yasaklarını ve oy kullanma saatini ilan etti
-Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

-Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

-Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilebilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

-Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.

-Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler, 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak.

Tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arası oy verilebilecek
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

YSK, ayrıca seçimlerde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım-döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 360-380 olarak belirlenmesine karar verdi.

Köylerde seçmen sayısı 400'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınacak.

Seçime katılma yeterliliği olan partiler
YSK'nın ilan ettiği seçimlere katılma yeterliliği olan partiler ise şöyle:

Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi
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