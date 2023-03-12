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Deprem soruşturmasında tutuklananların sayısı 279’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yıkılan binalarla ilgili sorumlukları bulunan tutuklu kişilerin sayısı 279’a yükseldi.

Ekleme: 12.03.2023 - 12:12 Güncelleme: 12.03.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Deprem soruşturmasında tutuklananların sayısı 279’a yükseldi6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrasında yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar derinleşiyor. Savcılıklar tarafından yapılan incelemelerin ardından başlatılan soruşturmalarda yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin yeni gözaltılar ve tutuklama kararları alındı.

279 KİŞİ TUTUKLANDI
Buna göre belirlenen bin 171 şüpheliden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 95 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 22'nin yurt dışında olduğu, 50'sinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Tutukluların 99'unun müteahhit, 149'unun yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi ve 18'inin de binada değişiklik yapanlar olduğu belirtildi.
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