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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından alanda bulunan kalabalığa hitap etti. "Milletimizin başı sağolsun" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, çok kısa bir süre içerisinde Kırıkhan'ın ayağa kalkacağını ve hayatın normale döneceğini ifade etti. Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri sahadayız. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Ekleme: 12.03.2023 - 16:09 Güncelleme: 12.03.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

"ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE KIRIKHAN HAYATA KALKACAK"

Bahçeli, burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimizin başı sağolsun diyorum. Çok kısa süre içerisinde Kırıkhan ayağa kalkacak. Hayat normale dönecek.

35 gün önce büyük bir felaketle mnilletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bit Türkiye Cumhuriyeti var."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk.

Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık.
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