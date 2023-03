Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Bahçeli, burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:"Milletimizin başı sağolsun diyorum. Çok kısa süre içerisinde Kırıkhan ayağa kalkacak. Hayat normale dönecek.35 gün önce büyük bir felaketle mnilletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bit Türkiye Cumhuriyeti var."Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk.Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık.