Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Eskibedil ve Vakıf mahallelerinde yabancı uyruklu grubu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.Tarlalara kaçan 7 Afganistan uyruklu, mahalleliler ve jandarma tarafından yakalandı.Üst aramalarının ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen 7 kişi, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.