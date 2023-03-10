Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Eskibedil ve Vakıf mahallelerinde yabancı uyruklu grubu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Tarlalara kaçan 7 Afganistan uyruklu, mahalleliler ve jandarma tarafından yakalandı.
Üst aramalarının ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen 7 kişi, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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