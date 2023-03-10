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Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında yeni gelişme. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkması bekleniyor. Haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın yargılandığı davada karar verildi.

Ekleme: 10.03.2023 - 15:40 Güncelleme: 10.03.2023 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında karar çıktı. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde görülen davada Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya da suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezası verdi.

Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...
















Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.

Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etmişti.. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen davada cezalar belli oldu.



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