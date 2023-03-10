İktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Yunus Günçe Sözcü TV'de işbaşı yaptı

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile iktidarı destekleyen vatandaşları tehdit edip alay eden oyuncu Yunus Günçe büyük tepki çekmişti. "Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak" sözleriyle kin susan Günçe'nin Sözcü TV'de işbaşı yaptığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı iktidar karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen ıyuncu Yunus Günçe önceki gün skandal bir paylaşım yapmıştı. Bir video çekerek iktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Günçe şu ifadeleri kullanmıştı:“15 Mayıs sonrası kendinize yeni iş arayın. Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun”Sözcü TV'de işe alındıSkandal görüntülere tepkiler devam ederken iktidarı destekleyen vatandaşları açık açık tehdit eden ve dalga geçen Yunus Günçe'nin Sözcü TV'de işbaşı yaptığı öğrenildi. Yeni işini duyuran Günçe, 'Başlıyoruz' notuyla Sözcü TV'yi etiketledi.