Hükümetten dönüşüme dev destek! İşte il il kira yardımları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği kentsel dönüşümde kira yardımı ve faiz desteğini artıracak düzenlemenin detayları belli oldu.Diğer illerde de ev sahiplerine 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında kira yardımı ödenecek. Evini dönüştüren ev sahiplerine 18 ay kira yardımı veriliyor. Yeni miktarlar nisandan itibaren ödenecek.KİRACIYA DA ÖDENİYOR6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre, riskli yapılarda ikamet eden ve evini dönüştürmek isteyenlere devlet kira yardımı yapıyor.Riskli binalarda oturan konut-işyeri maliklerine belirlenen tutarda 18 ay boyunca yardım var. Bu süre en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.Kiracıya bir kereliğine olacak şekilde mevcut kira yardımının 2 katı, sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere de 5 aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor.Kentsel dönüşüm kapsamında verilen faiz destekli kredilerde düzenleniyor.Şu anda standart konutlar için kredi üst limiti 600 bin lira, faiz desteği de 600 baz puan.Örneğin konut için aylık yüzde 1.50 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanıyor, vatandaş yüzde 1 faiz ödüyor.Edinilen bilgilere göre, dönüşüm kredisinde faiz yüzde 1'in altına inecek, 10 yıl olan vade süresi de uzatılacak.Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor.Evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor.