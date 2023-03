Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...

Dünya Türkiye'deki seçim gündemini sıkı takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'un 'formalite' olması beklenen adaylığının 'dramaya' dönüştüğünü yazan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya resti ve geri dönüş sürecini değerlendirdi. 'Akşener'in beceriksiz güç oyunu' şeklinde nitelendirdiği 72 saatlik krizin, 1990'lı yıllardaki birbiri ardına devrilen koalisyon hükümetlerini hatırlattığı belirtildi.

Yılın başında Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener krizini ele aldı.Ocak ayında muhalefete çağrılarda bulunan the Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparken Başkan Erdoğan'ı hedef almış, 'Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir.' ifadelerini kullanmıştı.Muhalefete de tek aday çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin, Erdoğan karşısında kazanmasının zor olduğunu dile getiren The Economist son yazısında muhalefet bloğunun, seçime yaklaşık 70 gün kala sonunda bir aday belirleyebildiğini yazdı.Muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerinie dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştüğü belirtilen haberde, Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne vurgu yapıldı. Akşener'in 'ölüm ile sıtma' arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söylediği hatırlatılan haberde, 'Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesi ile 11 saatte pes etti' denildi.Ancak türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pozisyonunun pek önem ifade etmediği belirtildi. Economist, Akşener'in Kılıdaroğlu endişelerine ise hak verdi. 'Muhalefet için, ayaktakımını kışkırtmaktan çok kağıt itici olan' Kılıçdaroğlu için 'İyi bir başkan olabilr, ama olabilecek en kötü aday da olabilir' ifadeleri kullanıldı.Daha önce 'Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kaybettiği ve Mansur Yavaş için ise HDP'den oy alamaz' diyen dergi bu kez bu ikilinin şansının daha yüksek olabileceğini söyledi. Meral Akşener için ise 'beceriksiz güç oyunu' oynadığı yazılan haberde, hem kendi seçmeni nedinde imajını zedelediği hem de muhalefetin kolektif imajını zedelediği vurgulandı. 72 saat süren Akşener krizi için '1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon hükümetlerini hatırlattı' denildi.