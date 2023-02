Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Parti'li Çömez'in akıl dışı jeneratör iddialarına yalanlama

Türkiye el ele vererek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.'Asrın felaketi' olarak tanımlanan afetler sonrası birliktelik ruhu gelişirken, bu beraberliği baltalamak isteyenler de geri durmuyor.İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, depremde ağır hasar gören İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin asılsız iddialar ortaya attı.Çömez, hastanede jeneratör çalışmadığı gerekçesiyle solunum cihazına bağlı bebek ve yaşlıların hayatını kaybettiği yönünde akıl dışı iddialarda bulundu.Ancak Çömez'in bu kirli tezgahı kısa sürede devrildi.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu açıklamasında bulunarak Çömez'in iddialarını yalanladı.Hastanede üç ayrı jeneratör bulunduğunu ve hepsinin çalıştığını belirten Müdürlük, hastanede can kayıpları yaşandığını ancak bu kayıpların elektrik sebepli değil, hastane binasının depremde yıkılmış olmasından kaynaklandığının altını çizdi.'Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'