Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asrın felaketi sonrası iktidarı hedef alan söylemlerini bugün de sürdürdü. Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkarak, 'Organize olalım' çağrısı yapan Akşener, deprem sonrası ise tam tersi söylemleri ile dikkat çekiyor. Akşener, "Türkiye'yi yönetenlerin can güvenliğimizi ne kadar da önemsemediğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İYİ Partili vekiller, Akşener'in talimatı ile Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşümü dokunulmazlıklarını kullanarak aksatmıştı. Akşener'in açıklamaları sonrası akıllara o görüntüler geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem öncesi Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını ziyaret etmiş, vatandaşları kentsel dönüşüme karşı galeyana getirmişti. Akşener, Tokatköy halkının yüzde 84'ünün 2 ayda imza vererek kabul ettiği dönüşümü, HDP ve CHP ile aynı çizgide birleşerek reddetti. Akşener, bölgeye vekillerini gönderirken, direnenlere de, 'Organize olalım' çağrısı yaptı. Tokatköy'deki süreç yargıya taşındı, bölgede sol grupların da katılması ile çatışmalar yaşandı. Birçok polis burada ciddi şekilde yaralandı.Asrın en büyük felaketi sonrası ise Akşener'in tutumu değişti. Akşener, bu kez hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile, halkın güvenliğini düşünmemekle suçlamaya başladı.Akşener, bugün de deprem üzerinden siyasi mesajlar vermeye devam etti. Daha önce dönüşüme karşı çıkan Akşener, hükümeti can güvenliğini sağlayamamak ile suçladı ve şu ifadeleri kullandı.İktidarın neden olduğu büyük felaketin yüreklerimizde açmış olduğu yara her geçen gün daha da belirginleşiyor. Ülkemizin bir gerçeği olan deprem felaketine karşı ne kadar da hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin can güvenliğimizi ne kadar da önemsemediğini hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara ne kadar da güvenmediğimizi hatırlıyoruz. Tüm bu güvensizliğe neden olanlar ne yapıyor, sorumluluktan kaçmaya devam ediyor. Biz milletçe hükümetin neden olduğu bu büyük felaketi iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama tek bir hükümet yetkilisi, tek bir bürokrat bile bu hissettiklerimizi hissetmiyor. Depreme karşı hazırlık yapmayanlar meydana gelen afetten sorumludurlar. Milletimize ev diye mezar yapan herkes bu büyük felaketten sorumludur. Afet bölgesi adı altında adeta bir suç mahali ile karşı karşıya kalmamıza neden olan herkes sorumludur.BAŞKAN ERDOĞAN BİRÇOK KEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPTIBaşkan Erdoğan, asrın felaketi öncesi uzun yıllardır kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Erdoğan, vatandaşların inat etmemelerini defalarca vurguladı, deprem öncesi yeni konutlar yapılmasının elzem olduğunu söyledi. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm çağrısı yaptığı birçok noktada sol gruplar ve muhalif siyasiler dönüşüme karşı birleşmişti.