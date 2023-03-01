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CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”

Daha öncede İslam'ı hedef alan sözleriyle gündeme gelen CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, bu kez de devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu. Behramoğlu'nun,"Bir gün bir devlet başkanı “Devlet benim” demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
Ekleme: 1.03.2023 - 12:12 Güncelleme: 1.03.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu. Behramoğlu; Bir gün bir devlet başkanı 'Devlet benim' demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.

TEHDİDİN TONUNU ARTIRDI!

Gelen tepkiler sonrası tehditlerin tonunu artıran Behramoğlu,'Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye,asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin,ne fırtına biçilsin.Evet şairim ben.Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı.' dedi.

CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
İSLAM'I DA HEDEF ALMIŞTI...

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun geçmişte kullandığı Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Ataol Behramoğlu, 'Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz.' dedi.

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU!

Ataol Behramoğlu, 'Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım.' diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”

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