Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bakanlığımızın tüm yapısını depremzedelere açtık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasitenin depremzedeler tarafından kullanıldığın belirtti.

Türkiye 24 gündür asrın felaketiyle mücadele ediyor.



Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili enkaza çevirdi.



45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği afet bölgesinde tüm Türkiye tek yürek oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının illere dağılmış şekilde güzel bir altyapısı olduğunu belirtti.



"11 ilde yurtlarımız ilk andan itibaren depremzedeler için açık"

Depremzedelere barınmalarına yönelik faaliyetler hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:



Yurtlarımızda boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasiteyi depremzedelere açtık, depremzedeler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ankara’da Çubuk’ta tüm imkanları sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin’den Kayseri’ye, Kayseri’den Rize’ye kadar yurtlarımızda depremzedeleri misafir ediyoruz. İstanbul, İzmir diğer iller ve özellikle tabii deprem illeri; 11 ilde yurtlarımız ilk andan itibaren depremzedeler için açık. Osmaniye, Gaziantep oralarda ciddi altyapımız söz konusu. Çocuklara yönelik, gençlere yönelik faaliyetler açısından onları da ihmal etmiyoruz.



"Bakanlığımızın tüm yapısını hamdolsun depremzedelerimize açtık"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara da değinen Kasapoğlu, yüz yüze eğitim gören öğrencilerin yurtta kalma durumlarına ilişkin şöyle konuştu:



Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizin, stajı olan öğrencilerimizin mağdur olmaması adına onlar da yurtta kalıyor, blok blok ayırdık. Gençlik kamplarımız, 50’den fazla kampımız var. Kamplarımızda da depremzedeleri ağırlıyoruz. Onun yanında gençlik merkezlerimiz ilk andan itibaren, salonlarımız, statlarımız; bakanlığımızın tüm yapısını hamdolsun depremzedelerimize açtık. Gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Başkanlık teşkilatımız üst yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar hepsi ilk andan itibaren sahadalar.