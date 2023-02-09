Yer Hatay: Mucize çocuk Hazal ‘Su ister misin?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 10 ili yıktı. Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı. 5 yaşındaki Hazal'ın 'Su ister misin?' sorusuna verdiği yanıt ise herkesi duygulandırdı…
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, 'Yok daha muayene olmadım' karşılığını verdi.
Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.
Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, 'Yok daha muayene olmadım' karşılığını verdi.
Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.
Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
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