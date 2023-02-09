Türkiye geneli memur maaşları 11 Şubat’ta ödenecek
Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.
Türkiye genelinde memur maaşları bu ay erken ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
GENİŞLETİLDİ
Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.
Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
GENİŞLETİLDİ
Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.
Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.
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