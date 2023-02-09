Tuğçe, 83 saat sonra kar altındaki enkazdan çıkarıldı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, bazı bölgelerden mucize kurtuluş haberleri yakınları enkaz altında olan depremzedelere umut oluyor. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da bazı noktalar da çalışmalar devam ediyor.Göksun ilçesi Karadut Mahallesi'nde kar altındaki enkazda bir kişinin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri karla kaplı 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDIEkiplerin kar altında kalan enkazda yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından Tuğçe'ye ulaşıldı. Sol bacağı kırık olduğu saptanan Tuğçe, başarılı bir kurtarma operasyonuyla depremden 83 saat sonra enkazdan çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Tuğçe'nin babasının ise aynı enkazda hayatını kaybettiği belirlendi.