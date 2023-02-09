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İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk

Deprem bölgesinde çalışmalar yürüten İspanya arama kurtarma ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pideli mesaj duygu dolu anlar yaşattı.

İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Ekleme: 9.02.2023 - 15:36 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Üst üstte gelen depremlerin ardından dünyanın her yerinden binlerce arama kurtarma ekibi Türkiye'ye koştu.

Meksika'dan Çin'e, Pakistan'dan Tayvan'a, Yunanistan'tan Macaristan'a tüm Türkiye'nin yardımına koştu.

Bu ülkelerden birisi de her afette yaptığı yardımlarla bilinen İspanya.

65 yaşındaki kadını kurtardılar
Depremin hemen ardından Türkiye'ye gelen İspanya'ya bağlı arama kurtarma ekipleri 65 yaşındaki bir depremzedeyi saatler süren çalışmanın ardından enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Bunun yanında ise İspanya'dan kalkan yardım gemileri İskenderun Limanı'na ulaştı.

Pide fotoğrafıyla mesaj paylaştılar
Canhıraş şekilde enkazlarda canlı arayan İspanyol Bomberos GIRECAN adlı kurtarma ekibi, Twitter hesabından bir pide fotoğrafıyla bir mesaj paylaştı.

'Biz sadece sizin umut kaynağınızız'
İspanya arama kurtarma ekibinin deprem bölgesinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

'Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız.'

İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk

İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk



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