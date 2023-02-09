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Depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afeti sonrası depremzedeleri Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellere yerleştirme çalışmaları sürüyor. Serik'e ulaşan bir grup depremzede ilçedeki otellere yerleştirildi.

Ekleme: 9.02.2023 - 15:37 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Depremzedeler otellere yerleştiriliyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afeti sonrası depremzedeleri Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellere yerleştirme çalışmaları sürüyor. Serik'e ulaşan bir grup depremzede ilçedeki otellere yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya otobüslerle getirilen afetzedeler, Serik ilçesindeki otellere ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor.

Kara yolu ile Serik'e ulaşan ilk kafile, Serik Kaymakamlığı Koordinasyon Merkezi'nde karşılanıyor. Depremzedeler, buradan ilçedeki otellere ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, koordinasyon merkezindeki görevlilerce karşılanan depremzedeler, sağlık kontrollerinin ardından konaklayacakları yerlere sevk edildi.

'ÇATIRTI SESLERİ İLE UYANDIK'

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden otobüsle Serik'e gelen bedensel engelli Mehmet Arslan, deprem sonrası evinin yıkıldığını anlattı. Arslan, 'İlk depremde evde çatırtı sesleri duydum. O sırada yataktaydım. Dışarı çıktım. Daha sonra ortalık sakinleşince eve döndük. Öğle saatlerinde ikinci depremde 3 kattaki evimdeydim. Kendimizi dışarı zor attık. Evde çocuklarımla 3 kişiydik. Üçümüz de sağ salim kurtulduk sonra ev yıkıldı. Devlet imkanıyla Antalya'ya getirildim' dedi.

'TÜRK HALKI BİRLİK OLMAYI BİLİYOR'

Abdullah Gözükara, büyük üzüntü içinde olduğunu belirterek, 'Elbistan'da binalar yıkıldı. Yıkılmayan binaların da içerisine girilecek durum yok. Kimisi yan yatmış kimisi çatlamış. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Türk milletinin duyarlılığı sayesinde iş makinesi, yardımlar, AFAD, orada. Büyük hasar var ama yaraları saracağız. Türk halkı birlik olmayı biliyor. Başka ülkeler gibi değiliz. El birliği ile bunu da atlatacağız. Devletimiz güçlü. Bize böyle bir imkan sundukları için teşekkür ederiz. Biz geldik, aklımız orada kalan vatandaşlarımızda. Onlar ne durumdalar? Onlara da gereken yapılır' diye konuştu.

'ELBİSTAN'DA HER YER YIKILDI'

Vezir Arslan da 'Yakınlarımı kaybettim. Çok üzüntülüyüm. Türk halkı sağ olsun. Sözün bittiği yer. Diyecek bir şey yok' dedi. Canan Gözükara ise Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve bu zorlukların üstesinden gelineceğini söyledi.

Kardeşi Hilal ile Serik'e gelen Yusuf Arslan da 'Çok kötü durumdayız. Evimiz depremde yıkıldı. Akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ölenler var. Enkaz altında olanlar var. Elbistan'da her yer yıkıldı. İlk depremden sonra dışarıya çıktık. Zor kurtulduk. Dışardayken ikinci depremde evimiz tamamen yıkıldı. Buraya gelene kadar arabalarda kaldık' diye konuştu.
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