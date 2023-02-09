Depremin 80. saatinde mucize! Mert, Zeynep, Ünzile…

Depremin 80. saatinde birçok ilden güzel haberler geldi. Malatya'da bir yaralı vatandaş sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı.