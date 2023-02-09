Depremin 80. saatinde mucize! Mert, Zeynep, Ünzile…
Depremin 80. saatinde birçok ilden güzel haberler geldi. Malatya'da bir yaralı vatandaş sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı.
Küçük yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
79. SAATTE GELEN MUCİZE!
Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babası 79. saatte kurtarıldı.
ADIYAMAN'DA 79 SAAT SONRA ANNE İLE KIZI KURTARILDI
Adıyaman'da 7 kartlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Fatma Özdemir (58) ve kızı Pınar Güçlüoğlu'ndan (28) ses alan ekipler tünel açarak yaralılara ulaşmaya çalıştı.
Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
78 SAAT SONRA KURTARILDI
Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
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