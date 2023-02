Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depreminde 4'üncü güne girildi.Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 10 ili adeta enkaza çevirdi.Yaşanan afet büyük yıkımlara, göçüklere, can kayıplarına neden oldu.80'inci saate girilen depreme, devletin tüm kurumları afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için tek yürek olup yola çıktı.Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, mucizevi kurtuluşlar da ekipleri, depremzedeleri ve milyonları sevindiriyor.Dünyanın kilitlendiği olayda bilanço ağırlaşırken, gelecek iyi haberlere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle ekipler canla başla çalışıyor.Öte yandan bu çalışmalara gölge düşürmek isteyenler de provokatif söylemlerde bulunarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.Bunlardan biri de Can Dündar.Videolu paylaşım yapan Dündar, yaşanan acı afetin üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.Dündar'ın videoda kullandığı ifadeler şu şekilde:Süleyman Demirel sık sık tekrarlardı: “Siyasette nasıl gelirsen öyle gidersin.”Erdoğan, 1999 depreminin yıkımıyla geldi iktidara. Görünen o ki, 2023 depreminin yıkımıyla gidecek. Binlerce cana mal olan bu deprem, onu da siyasetin enkazına gömecek.Yarattığı tek adam rejimi, göçük altında kaldı. İktidar hırsıyla bütün ipleri eline aldı. Darbe korkusuyla her kurumu kendine bağladı. Hiçbir itiraza tahammül edemediği için yanında sadece “evet efencim”ciler kaldı. Sonuç ne?Türkiye, tarihinin en büyük faciasını yaşıyor; yüzbinlerce insan, enkaz altından çığlıklar atıyor; milyonlarca insan yardım etmeye çalışıyor; ama bütün yetki tek adamda olduğu ve tek adam her krizde olduğu gibi en kritik saatlerde ortadan kaybolduğu için devlet felç olmuş durumda.“2023'te aya gideceğiz” demişti; Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a gidemiyoruz 2023'te.