Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri uzatıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattı.