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5 kişilik deprem şehidi aile Ordu’da toprağa verildi

10 ili etkileyen depremler sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderiliyor. Kahramanmaraş depreminde enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 5 kişilik Öngören Ailesi’nin cenazeleri de Ordu’nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 9.02.2023 - 17:24 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
5 kişilik deprem şehidi aile Ordu’da toprağa verildi
Kahramanmaraş'ta Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Ahmet Öngören(45), eşi Dursiye Öngören(43) ile çocukları Eren(17), Emirhan(20) ve Nazlısu'nun(15) cansız bedenleri Ünye Büyük Camii avlusunda yan yana getirildi.

Cenazeye Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, il protokolü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve Öngören ailesinin sevenleriyle birlikte binlerce kişi katılım gösterdi.

5 tabutu yan yana gören Öngören Ailesinin yakınları zaman zaman sinir krizleri geçirirken, taziyeleri kabul eden aile üyeleri güçlükle ayakta durdular. Cenazelerin başından bir dakika ayrılmayan sevenleri tabutlara sarılarak, öperek teselli buldular.

Önceki akşam Yunus Emre Mahallesi Saca Mevkii'ndeki baba ocağına getirilen cenazeler için, Büyük Camii önünde tören düzenlendi. Her bir cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Düzenlenen tören ve helallik alınmasının ardından deprem şehitleri aile kabristanlığından son yolculuğuna uğurlandılar.

5 kişilik deprem şehidi aile Ordu’da toprağa verildi

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