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Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…

Türkiye'deki deprem felaketi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın sayısız ülkesi yardım eli uzatırken, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk ve yabancı ekipler canla başla arama kurtarma mücadelelerine devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar tüm dünyada anbean yayınlanırken Yunan devlet televizyonunda duygulandıran dakikalar yaşandı.

Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…
Ekleme: 8.02.2023 - 12:10 Güncelleme: 8.02.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…
Türkiye'deki deprem felaketi için tüm dünya seferber oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen ekipler, enkaz altından yaralı kurtarmaya devam ediyor.

Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…

Türk ekiplerle omuz omuza çalışan yabancı ekipler, el birliğiyle mucize kurtuluşlara imza atıyor. Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri olan Yunanistan da, deprem haberlerini son dakika bildirimleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Türkiye'ye destek mesajları gönderen Yunanistan'da devlet televizyonunda duygulandıran görüntüler paylaşıldı. Yunan devlet televizyonu ERT, Türkiye depremine ilişkin hazırladığı programda duygusal bir açılış yaptı.

Depremin yıkımı gösteren görüntülerin olduğu açılış klibinde ve 'Ben seni sevdiğimi' adlı parça yer aldı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…

YUNAN EKİPLERİN SEVİNCİ KAMERADA

Yunanistan İtfaiye Birliğinden dün yapılan açıklamada, Yunan ekiplerin 50 yaşlarında bir erkek ve 7 yaşında bir kız çocuğunun ardından 9 yaşında bir başka kız çocuğunu daha kurtardığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yunan arama kurtarma ekibinin 15 yaşındaki bir genci Hatay'da enkaz altından kurtarmayı başardığını aktardı. Böylece Yunan ekiplerinin enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 4'e yükseldi.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip pazartesi Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKÇE MESAJ

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, 'İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız.' sözlerini kullandı.

Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…




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