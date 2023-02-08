Maraş'ta 30 ilave savcı görevlendirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen Kahramanmaraş'a ilave olarak 30 savcı daha görevlendirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a ilave olarak 30 savcı daha görevlendirdi.Aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.