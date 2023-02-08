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İçişleri Bakanlığı’ndan yeni karar

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesine yönelik İçişler Bakanlığı vali ve kurumlara talimat gönderdi.

Ekleme: 8.02.2023 - 14:57 Güncelleme: 8.02.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni karar
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, ardından Elbistan ilçesi olan ve çevre illerimizde de yıkıcı şekilde hissedilen depremler sonrasında ülke olarak teyakkuz halinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesine yönelik İçişler Bakanlığı vali ve kurumlara talimat gönderdi. Buna göre teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Savcı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanacak.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, ardından Elbistan ilçesi olan ve çevre illerimizde de yıkıcı şekilde hissedilen depremler sonrasında ülke olarak teyakkuz halinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kurumlara talimat gönderildi. Buna göre;

'-Ölü muayene işlemlerinin cenazelerin bulundukları İl veya İlçe Başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi
Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi,

-Vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması,

-Enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması' hususları belirtildi.

SAVCI VE MÜLKİ İDARE AMİRİ DEĞERLENDİRECEK

Ayrıca, afete maruz vilayetlerde iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeler sonucu yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Savcı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri, konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülüleceği bilgisi paylaşıldı.

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