Bakan Koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor' ifadelerine yer verdi.Bakan Koca, ilerleyen saatlerde yaptığı bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:'Hatay'ın, depremi ağır yaşayan Samandağ ilçesinde afetzedeleri ziyaret ederek, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını değerlendirdik, ilçede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri planlamasını gözden geçirdik.'