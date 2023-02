Aliyev'den 'iki devlet tek millet' hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.Burada açılan taziye defterini imzalayan Aliyev, Büyükelçi Cahit Bağcı'ya taziyeleri iletti.Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin çok büyük bela ve facia olduğunu belirterek Azerbaycan olarak her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Aliyev, 'Bu acı trajedinin sonuçlarının bir nebze de olsa ortadan kalkmasına yardımcı olabildiysek, bunu kendimiz için bir onur sayıyoruz. Türkiye de iyi günde de zor günde de her zaman yanımızda olmuştur.' dedi.Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendilerini çok sarstığını ve her bir Azerbaycanlının manevi acı çekmesine neden olduğunu belirterek 'Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayıp taziyelerimi ilettiğimde tüm varlığımızla yanınızda olduğumuzu söyledim.' diye konuştu.Türkiye'ye sürekli olarak arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin gönderildiğini ve gönderileceğini bildiren Aliyev, 'Azerbaycan halkı kardeşlerine destek olmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Kimisi battaniye, kimisi yatak, kimisi de ceketini getiriyor. Neye güçleri yetiyorsa esirgemiyorlar. Kardeşlik ilişkimizin sadece devletler arası düzeyde, devlet başkanları düzeyinde değil, halk düzeyinde de var olduğunu ve bunun doğal olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.Aliyev, Azerbaycanlı STK'lerin de yardım kampanyaları başlattığını, Haydar Aliyev Vakfının tüm imkanlarını ve çalışanlarını kampanya için seferber ettiğini belirtti.Özel şirketlerin de Türkiye'ye yardım için harekete geçtiğini söyleyen Aliyev, 'Talimatımla bizim en büyük şirketimiz olan SOCAR da destek vermeye başladı. SOCAR'ın Türkiye'de geniş faaliyet alanı ve büyük olanakları var. Bu şirket aynı zamanda bir Türkiye şirketidir ve elindeki tüm olanaklarla yardım edecektir. Diğer devlet kurumlarımız da kendi bünyelerinde insani yardım organizasyonları yapıyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Tüm Azerbaycan halkı bugün kardeş Türk halkının yanındadır.' diye konuştu.Aliyev, yardımların tek merkezden yönetileceği hususunda talimat verdiğini bildirerek 'Ayrıca hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız.' bilgisini paylaştı.Gönüllülerden oluşan bir grubun da yardım için Türkiye'ye hareket ettiğini belirten Aliyev, şunları söyledi:'Eminim ki Türkiye bu acı imtihandan onurla çıkacak ve üstesinden gelecektir. Ama bu inanılmaz derecede büyük bir facia. Kurtarılan her hayat bize sanki dünyaları veriyor. Türk, Azerbaycanlı ve diğer ülkelerden gelen kurtarma ekipleri harika iş çıkarıyor. Tabii burada asıl yük ve manevi yük Türk hükümetine düşüyor. Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı hemen tüm talimatları verdi ve tüm bakanları afet bölgelerine gönderdi. Güçlü ve kudretli Türkiye devletinin bu zorluğun da üstesinden geleceğinden eminim. Daha sonra yapılacak imar ve ihya çalışmalarına biz de katılmaya hazırız. Yani Türkiye ile Azerbaycan artık tek yumruk, tek yürek ve tek candır. Biz böyle görüyoruz, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da böyle görüyor. Bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olmak bizim için büyük bir onur. Kimse doğal afetlerden sigortalanmış değil. Ancak Türk devletinin faal ve esnek adımları, Türk hükümeti için asıl konunun insan faktörü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda bu zorlu sınav, Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterecektir. Bu, kardeş halkımızı sarsmayacak, Türk devletinin iradesini etkilemeyecektir. Türk devleti güçlü bir devlettir ve bu felaketle mücadelede gücünü ortaya koyuyor.'