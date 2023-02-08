17 bine yakın Mehmetçik deprem bölgesinde

MSB'den yapılan açıklamada, 'İlk andan itibaren devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak vatandaşımızın yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 17 bine yakın Mehmetçik ile yaraları sarmak için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. Birlik Zamanı..' denildi.