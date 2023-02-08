17 bine yakın Mehmetçik deprem bölgesinde
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçik bölgede arama kurtarma çalışmalarına görev alıyor.
MSB'den yapılan açıklamada, 'İlk andan itibaren devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak vatandaşımızın yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 17 bine yakın Mehmetçik ile yaraları sarmak için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. Birlik Zamanı..' denildi.
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