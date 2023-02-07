THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak

Son dakika haberi: THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu. Gelişmeyi duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesine insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.13 ŞUBAT'A KADAR ÜCRETSİZAFAD ile koordine halinde olduklarını belirten Yahya Üstün, Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücret siz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.' dedi.Rezevaryon için bilgi paylaşan Üstün, 'İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz. Rezervasyonunuzu; +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.