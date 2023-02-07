Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden zarar gören TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.NE OLMUŞTU?Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti