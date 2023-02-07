MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...

MSB, Mehmetçiklerin enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.MSB paylaşımında, '2'nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, gün boyu devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti.' ifadelerini kullandı.'Mehmetçiklerimiz enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken bir yandan da vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yaptı.' ifadelerini kullandı.