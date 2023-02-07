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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde OHAL ilan edildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL kararını desteklediklerini belirterek, "Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Ekleme: 7.02.2023 - 16:56 Güncelleme: 7.02.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi.

Başkan Erdoğan kararı, 'Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama- kurtarma faaliyetlerini ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız' ifadeleriyle duyurdu.

BAHÇELİ'DEN OHAL'E DESTEK
 MHP Genel Başkanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada OHAL kararını desteklediklerini belirterek AFAD'a yardım yaptığını açıkladı.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

'Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

AFAD'A 1 MİLYON LİRALIK YARDIM
 Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun.'

AFAD YARDIM İÇİN HESAP NUMARALARINI PAYLAŞTI
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım

Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım

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