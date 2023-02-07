MEB deprem nedeniyle elektronik sınavları erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavların ertelendiğini duyurdu.
Deprem felaketi Türkiye'yi sarsmış durumda...
Devlet, STK, yerel yönetimler hep birlikte yaraları sarmak için seferber.
Elektronik sınavlar ertelendi
Bu kapsamda eğitime de ara verilirken elektronik sınavlar ertelendi.
Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.
Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07-12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
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