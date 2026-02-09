29 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Vatandaşın güvenlik ve huzurunu sağlamak adına çalışan emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.Son 2 haftadır jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.