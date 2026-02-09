PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni nesil konsollar hakkında heyecan verici detaylar gelmeye devam ediyor. Ünlü sızıntı kaynağı KeplerL2 tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sony'nin gelecek planları ve donanım tercihleri büyük ölçüde netleşmeye başladı. Özellikle Orion kod adıyla geliştirilen PlayStation 6 modelinin, donanım tarafında oldukça iddialı bir bellek yapısıyla gelmesi bekleniyor.Sızdırılan raporlar, yeni nesil konsolun 30GB GDDR7 bellek kapasitesine sahip olacağını işaret ediyor. Bu yeni bellek yapısının yaklaşık 640 GB/s bant genişliğine ulaşması öngörülüyor. Bu teknik değer, mevcut temel PlayStation 5 modeline kıyasla bant genişliğinde %42'lik bir artış anlamına geliyor. PlayStation 5 Pro ile karşılaştırıldığında ise hız farkı daha düşük olsa da, 30GB'lık kapasite artışı oyun geliştiricileri için devasa bir alan açıyor.Sızıntılar sadece ana konsolla sınırlı kalmıyor. Sony'nin Canis kod adlı yeni bir taşınabilir el konsolu üzerinde çalıştığı da belirtilen detaylar arasında yer alıyor. Bu yeni taşınabilir cihazın 24GB LPDDR5X bellek modülleriyle geleceği ve el konsolları pazarında oldukça güçlü bir donanım sunacağı ifade ediliyor.Her iki cihazın da Sony ve AMD iş birliği olan Project Amethyst kapsamında geliştirildiği bildiriliyor. Konsolların gücünü Zen 6 işlemci mimarisi ve RDNA 5 grafik biriminden alması bekleniyor. Özellikle yapay zeka destekli görüntü işleme, nöral render teknolojisi ve gelişmiş ışın izleme yetenekleri bu neslin odak noktası olacak gibi görünüyor.Mevcut konsol neslinin yavaş yavaş sonuna yaklaşırken donanım özelliklerinin büyük ölçüde kesinleştiği düşünülüyor. Ancak küresel pazardaki bellek tedarik sorunları ve maliyet artışları nedeniyle Sony'nin stratejisini değiştirebileceği konuşuluyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar lansmanın ertelenebileceği ve yeni neslin 2028 yılından önce piyasaya sürülmeyebileceği tahmin ediliyor.