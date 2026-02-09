CHP'li Başkan'a Adli Kontrol Şartı!

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikâyet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Akşam saatlerinde adliyeye gelen Dede'nin savcılıktaki ifade işlemleri bir süre devam etti.Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Başkan Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Dede'ye ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.Mahkeme çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Hasbi Dede, yaşanan süreç nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:4 Nisan 2024'te burada hep birlikte mazbatamızı aldık. Bugün ise hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiysem özür diliyorum. Ancak bundan sonra görevime daha güçlü bir şekilde devam edeceğim.Dede, konuşmasında kendisine verilen görevin sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayarak, “Bu görevi 5 yıl boyunca namusum ve haysiyetim üzerine yemin ederek sürdüreceğim. Hizmet etmeye devam edeceğiz, bu süreçlerde dik duracağız” ifadelerini kullandı.Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.