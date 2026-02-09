Yapay Zeka Patron Oluyor!

Yapay zeka sistemleri artık sadece dijital dünyada kalmıyor, fiziksel dünyadaki işleri de planlamaya başlıyor. Yeni kullanıma sunulan RentAHuman.ai isimli platform, yapay zeka ajanlarının gerçek dünyadaki ve çevrimiçi görevleri yerine getirmeleri için insanları işe almasını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Kendisini “yapay zekayı gerçek dünyaya bağlayan bir arayüz katmanı” olarak tanımlayan bu girişim, oldukça basit bir fikre dayanıyor: Yapay zeka planı yapıyor ve kararı veriyor, insanlar ise fiziksel eylemi gerçekleştirerek bunun karşılığında ödeme alıyor.Bu ilginç projenin arkasında yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve kurucu ortak Patricia Tani bulunuyor. Liteplo, bu fikrin teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar ve yapay zekanın insan istihdamını azaltacağı korkusundan doğduğunu belirtiyor. Platform, yapay zeka sistemleri daha yetenekli hale geldikçe yeni iş türleri yaratmayı hedefliyor. Ayrıca sitenin kışkırtıcı isminin de dikkat çekmek ve bu konuda bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kasıtlı olarak seçildiği ifade ediliyor.Sistemin çalışma mantığına bakıldığında, insanlar becerilerini, uygunluk durumlarını ve saatlik ücretlerini listeleyen profiller oluşturarak kayıt oluyorlar. Tüm ödemeler kripto para cüzdanları üzerinden gerçekleştiriliyor. Yapay zeka ajanları bu profillere göz atabiliyor ve doğrudan görev talebinde bulunabiliyor. Bir yapay zeka açısından bakıldığında, bir insanı işe almak tıpkı bir bulut hizmeti çağırmak gibi işliyor.Platformda sunulan görevler oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bunlar arasında taahhütlü posta almak, çiçek teslimatı yapmak veya belirli konumların fotoğrafını çekmek gibi fiziksel işlerin yanı sıra, sosyal medya etkileşimi veya koordinasyon gerektiren çevrimiçi işler de bulunuyor. Bazı küçük görevler 2 ile 10 dolar arasında değişen ücretlerle sunulurken, diğerleri saatlik bazda fiyatlandırılıyor.Güvenlik ve denetim konusu ise platformun en hassas noktalarından biri. İlk etapta riskli kripto görevleriyle ilgili endişeler ortaya çıksa da kurucular bu tür içeriklerin manuel denetimle kaldırıldığını belirtiyor. Yine de güvenlik önlemlerinin şu an için sınırlı olduğu biliniyor. Business Insider tarafından da haberleştirilen ve sosyal medyada viral olan platform, insan emeğinin makineler için bir altyapıya dönüşmesi riskini ve iş dünyasının geleceğini sorgulatıyor.