Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor! Aracını Başkasına Kullandırana...

Milyonlarca ticari araç trafikte dolaşıyor ve sahipleri büyük bir mali riskle karşı karşıya geldi. 2021'den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında yürütülen denetimlerde, ticari araçların tüzel kişilere ait olması durumunda sürücünün SGK kaydının olup olmadığı sorgulanıyor.Şoförün sigortasız olduğu tespit edilirse, durum SGK'ya bildiriliyor ve şirket, kayıt dışı işçi çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılıyor.Trafik denetimleri sırasında düzenlenen tutanaklarda, aracın plakası, sürücünün adı, T.C. Kimlik Numarası, cezanın kesildiği yer ve tarih gibi bilgiler yer alıyor. Bu tutanaklar SGK'ya iletiliyor, kurum ise kayıt dışı çalıştırılan kişilerle ilgili gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine cezai yaptırım uyguluyor.Ticari aracında sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen şirketler, 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesine göre ciddi maddi yaptırımlarla karşılaşıyor:-İşe giriş bildirgesi verilmediği için 2 asgari ücret (66.060 TL)-Bir yıl içinde tekrarlanması durumunda her sigortasız işçi için 5 kat asgari ücret (198.180 TL)-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemesi her ay 2 asgari ücret (66.060 TL)-Ücret bordrosunda işçinin yer almaması her ay yarım asgari ücret (16.515 TL)-Kayıt geçersizliği durumunda her ay yarım asgari ücret (16.515 TL)Aracı kiraya veren kişiler, şoförün kiralayan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortalı olması halinde ceza ödemiyor. Yazılı ve imzalı kira sözleşmesi bu durum için yeterli kabul ediliyor.Araç şoförü trafik kazası geçirirse, yaralanma veya ölüm gibi durumlarda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.