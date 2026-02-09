  • USD: 43,52 - 43,60
CHP'de Söz Çok İcraat Yok! Okul İnşaatı Ortada Kaldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşaasını CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. 2020'de yüklenici firma belediyeden hak edişlerini alamayınca sözleşmeyi feshetti. 2024'e kadar tek çivi çakılmadı. 2024'te yeni ihaleyi alan firmada teminat yetersizliğinden dolayı projeden çekildi.

Ekleme: 9.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 9.02.2026 - 10:26 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için başlatılan proje, aradan geçen dört yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Tunç Soyer döneminde dayanışma amacıyla üstlendiği 32 derslikli okulun inşaatı, arka arkaya yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı.

İnşaat, ilk olarak 2020 yılında 62 milyon TL'ye ihale edildi. Ancak yüklenici firmanın 'Hak ediş ödemeleri yapılmadı' gerekçesiyle işi durdurması ve belediyenin sözleşmeyi feshetmesiyle proje ilk kez sekteye uğradı.

GECİKMEYE BAHANE TİTİZLİK

2024 Şubat'ında yapılan yeni ihaleyi alan firmanın ise teminat yetersizliği nedeniyle elenmesi, çözüm umutlarını bir kez daha erteledi.

Bu süreçte, okulun yarım kalan iskeleti, depremzede öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılayamamanın sembolü haline geldi.

Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından yapılan üçüncü ihale sonucu, 141 milyon TL bedelle yeni bir firma belirlendi.

Sözleşme imzalanarak şantiyenin yeniden faaliyete geçtiği ve inşaatın 360 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan gecikmeler için 'Kamu kaynaklarının korunması amacıyla sürecin titizlikle yürütülmesi' gerekçesini öne sürerken, 'Bu okul İzmir'in Elazığ'a vicdan borcudur' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel önem verdiği ve süreci hızlandırmak için talimatlar verdiği belirtildi. Ancak bu açıklamalara rağmen hiçbir çalışma başlatıllmadı.

ELAZIĞ HALKI YAKA SİLKTİ

Elazığ halkı ve eğitim camiası ise dört yıllık gecikmenin yarattığı hayal kırıklığını dile getiriyor.

Öğrencilerin kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasının önündeki engelin bir an önce kalkması beklenirken, yeni başlayan çalışmaların bu kez zamanında tamamlanıp tamamlanmayacağı ise bölgedeki en büyük soru işareti olarak konuşuluyor.