TÜİK Yeni Nüfusu Açıkladı! O İlçenin Nüfusu 1 Milyonu Geçti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı.Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun %50,02'si erkek, %49,98'i kadınlardan oluşuyor.Yabancı nüfus da 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515'e çıktı; bunun %49,3'ü erkek, %50,7'si kadınlardan oluşuyor.Yıllık nüfus artış hızı ise 2024'te binde 3,4 iken, 2025'te binde 5'e yükseldi.TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun %93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor; belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,4'e düştü. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'ne göre nüfusun %67,5'i yoğun kentlerde, %15,8'i orta yoğun kentlerde, %16,8'i ise kır alanlarında ikamet ediyor.İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi ile ülke genelinin %18,3'ünü oluştururken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en kalabalık iller arasında yer aldı. En az nüfus ise 82 bin 836 kişi ile Bayburt'ta kaydedildi. 2025'te 33 ilin nüfusu azaldı.İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'de ilk defa 1 milyonu aşan ilçe oldu. Bunu Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil, Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izledi.Türkiye'nin ortanca yaşı 2025'te 34,9'a yükseldi; erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 oldu. Nüfus piramidi verileri, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki düşüşle birlikte yaşlı nüfusun arttığını ve yaş yapısının giderek yaşlandığını gösteriyor.TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortanca yaş iller arasında farklılık gösteriyor. En yüksek ortanca yaş 44 ile Sinop'ta, en düşük 21,8 ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Sinop, erkeklerde 43, kadınlarda 44,9 ortanca yaş ile ilk sırada yer alırken, Şanlıurfa erkeklerde 21,3, kadınlarda 22,3 ile en düşük değerleri aldı.Medeni durum verileri ise erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğunu, kadınlarda ise eşi ölen veya boşananların oranının erkeklerden fazla olduğunu ortaya koyuyor. Evlilerin oranı ise 2009'dan 2025'e benzer seviyelerde kaldı.TÜİK verilerine göre, 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfus 2025'te %68,5'e yükseldi. Çocuk nüfus oranı %20,4'e gerilerken, 65 ve üzeri yaş grubunun oranı %11,1'e çıktı. Toplam yaş bağımlılık oranı ise %46 olarak ölçüldü; her 100 çalışma çağındaki kişi 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya bakıyor.Nüfus yoğunluğunda Türkiye genelinde kilometrekareye 112 kişi düşerken, İstanbul'da bu sayı 2 bin 943 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Nüfus yoğunluğu en düşük iller Tunceli, Ardahan ve Erzincan olurken, yüz ölçümü en büyük Konya'da yoğunluk 59 kişi olarak kaydedildi.