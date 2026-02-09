Stratejisi Haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Mesai

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftanın ilk dikkat çeken durağı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı olacak.Parti yönetiminin en üst karar mekanizmalarından biri olan MYK'da iç ve dış politikadaki son gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına 'saha vurgusu' yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir diğer önemli programı ise AK Parti Grup Toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma, yalnızca milletvekilleri tarafından değil, siyaset kulisleri ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilecek.Erdoğan'ın konuşmasında hem güncel siyasi gelişmelere hem de muhalefete yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın burada Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerine de değinecek.Haftanın finalinde ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı var. Bu toplantı, teşkilatların nabzını tutma açısından büyük önem taşıyor.Yerel siyasetin sahadaki yansımaları, vatandaş beklentileri ve önümüzdeki dönemin teşkilat çalışmaları bu toplantının ana gündemini oluşturacak. Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada birlik, motivasyon ve disiplin vurgusuna değinecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ziyareti kapsamında düzenlenen resmi karşılama programında Beşikdüzü ilçesinden halk eğitim merkezi folklor ekibi de sahneye çıktı. Folklor ekibinin en küçük üyesi Talha Galip Batman, kemençe eşliğinde horon oynadı. Sahnedeki ritmi ve uyumuyla protokolün dikkatlerini çeken Batman, salonun ilgi odağı oldu.Gösterinin ardından Emine Erdoğan, Batman'ı yanına çağırarak sohbet etti. Sohbete katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Batman ile konuşarak kendisini tebrik etti. Talha Galip Batman, 'Mutlu hissettim. Çok gururluyum' dedi.