Diyarbakır'da enkazdan 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da büyük hasar bıraktı.Büyük kentte binalar yıkıldı, yüzlerce can enkaz altında kaldı.Yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, gece boyunca çalışmalar yürüttü.Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık kurtarıldı.Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 30 yaşındaki Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.