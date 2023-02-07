  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,27 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem sonrası Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ankara gişeleri ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Niğde-Ankara Otoyolu ücretsiz olarak hizmet vermektedir." bilgisi paylaşıldı.

Ekleme: 7.02.2023 - 00:08 Güncelleme: 7.02.2023 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı
10 ili vuran Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor.

Depremde enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken evlerine giremeyen ve dışarda kalmak zorunda olan vatandaşlara da insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.

Niğde-Ankara Otoyolu ücretsiz

Deprem sonrası başkent Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Niğde-Ankara Otoyolu ücretsiz olarak hizmet vermektedir." denildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...
MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü
Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı...
Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık
Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır
Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüştü...
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması