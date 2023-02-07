Deprem sonrası Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ankara gişeleri ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Niğde-Ankara Otoyolu ücretsiz olarak hizmet vermektedir." bilgisi paylaşıldı.

10 ili vuran Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor.Depremde enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken evlerine giremeyen ve dışarda kalmak zorunda olan vatandaşlara da insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.Deprem sonrası başkent Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Niğde-Ankara Otoyolu ücretsiz olarak hizmet vermektedir." denildi.