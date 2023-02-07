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Bakan Kurum: Son bir asrın en büyük felaketi, 13.5 milyon vatandaşımız etkilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir." diyen Bakan Kurum, sarsıntılar yaklaşık 13.5 milyon vatandaşı etkilediğini ifade etti. Bakan Kurum ayrıca, vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça Gaziantep-Osmaniye karayoluna çıkmayın" çağrısında buludu.

Bakan Kurum: Son bir asrın en büyük felaketi, 13.5 milyon vatandaşımız etkilendi
Ekleme: 7.02.2023 - 10:12 Güncelleme: 7.02.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: Son bir asrın en büyük felaketi, 13.5 milyon vatandaşımız etkilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SON BİR ASRIN EN BÜYÜK FELAKETİ"

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Yaralılarımız tedavi altındadır. İlk andan itibaren ekiplerin sahadaydı. Ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı... Bu acı tarif edilemez. İkinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.

"ZORUNLU OLMADIKÇA OSMANİYE-GAZİANTEP YOLUNU KULLANMAYIN"

Bölgeye gelen valilerimizin ekipleriyle birlikte gerekli hizmetleri veriyoruz. Gaziantep'teki depremde, otoyoldaki kısmi çökmeler nedeniyle ulaşımı kontrollü şekilde sağladık. Bölgeye acil yardımın ulaştırılması, tahliye süreçlerinin takibini gerçekleştirmiş oldu.

Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz. Kurulan sahra çadırları acil servis hizmeti veriyor.

Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları karşılanıyor. 10 bin çadırın sevkiyatı sürmekte. Belirlediğimiz çadır kent alanlarında kurulumu sağlanıyor.

"10 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK"

1500'e yakın arama kurtarma alanında çalışmalarımız var. Bugün itibarıyla çalışmalar başladı. İş makinalarımızın sevkiyatı bölgeye yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor.

6120 personelimiz, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, bütün Türkiye'den gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın yanındayız.

Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattı. Ekiplerimiz binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar."
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