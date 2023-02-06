Kahramanmaraş'ta 7.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

Türkiye deprem felaketini yaşıyor...AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Meydana gelen depremin ardından 42 artçı daha gerçekleşti.Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre toplam 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için canla başla çalışırken, şiddetli bir deprem daha meydana geldi.Buna göre AFAD, Kahramanmaraş'ta Elbistan merkezli olmak üzere 7.6 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandığını duyurdu.AFAD'ın verilerine göre ayrıca depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.Şiddetli depremin Ankara'ya kadar hissedildiği öğrenildi.Öte yandan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Atar, 'Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde revizeler yapılır. Bu deprem sonrasında 100'ün üzerinde, 3 tanesi 6.6 büyüklüğü üzerinde olmak üzere artçılar meydana geldi. Az önce aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Ana şoklardan sonra 6.7, 6.6'ya kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz' dedi.