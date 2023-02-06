Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildi. Sarsıntının etkili olduğu Osmaniye ve Şanlıurfa'dan acı haber geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yapılan açıklamada; Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız var. ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kaybımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibariyle 284 can kaybımız var.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 18 kişinin hayatını kaybettiğini 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.Diyarbakır'da kız çocuğunun enkaz altından çıkarılma anı kamerada | CANLI YAYINMalatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 550 kişinin yaralandığını, 300 binanın yıkıldığını belirtti.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı." dediKilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise acı bilançoyu şöyle açıkladı: Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız var. ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kaybımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibariyle 284 can kaybımız var.