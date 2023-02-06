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Fransa'dan dikkat çeken 'Netanyahu' iddiası: İran'a saldırmak için Macron'dan destek istedi...

Fransız medya kuruluşu ‘Radio France’, İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırı hazırlığında olduğunu ve Fransa’dan destek istediğini yazdı. Yapılan haberde, İsrail'in saldırı planının en ufak detayına kadar hazırlandığı ve üç bin hedefin belirlendiği öne sürüldü.

Fransa'dan dikkat çeken 'Netanyahu' iddiası: İran'a saldırmak için Macron'dan destek istedi...
Ekleme: 6.02.2023 - 01:27 Güncelleme: 6.02.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Fransa'dan dikkat çeken 'Netanyahu' iddiası: İran'a saldırmak için Macron'dan destek istedi...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Netanyahu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede İran konusunun da ele alınacağını belirtti.

Görüşme sonrası Elysee Sarayından yapılan açıklamada da Macron ve Netanyahu'nun İran nükleer meselesini ele aldığı belirtilirken, 'Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer programında şeffaf olması gerektiğine dikkati çekerek, aksi takdirde bunun kaçınılmaz sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu.' denildi.
Yapılan açıklamada ayrıca Macron ve Netanyahu'nun İran'a karşı birlikte çalışma kararı aldığı ifade edildi.

Fransa'dan dikkat çeken 'Netanyahu' iddiası: İran'a saldırmak için Macron'dan destek istedi...

'SALDIRI İÇİN DESTEK İSTEDİ'

Fransız medya kuruluşu ‘Radio France' görüşmeyle ilgili haberinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Radio France, Netanyahu'nun İran'a saldırı hazırlığında olduğunu ve Fransa'dan destek istediğini yazdı.

Haberde, 'İsrail'in İran'a saldırı planı en ufak detayına kadar hazır. Yaklaşık 3.000 hedef belirleyen Yahudiler hızla harekete geçmek istiyor. İsrailli diplomatik kaynaklar ‘Ancak savaşa tek başına girmek söz konusu değil' diyor.' ifadelerine yer verildi.

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