Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanlığı'nda

Türkiye bugün şiddetli bir depremle güne başladı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sabah saat 04.17'de hissedilen deprem, 10 ilde etkili oldu.Kahramanmaraş'ın dışında; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay sarsılan bölgeler oldu.Afetin yaşandığı illerden çok sayıda enkaz ve göçük haberleri gelirken, devletin tüm imkanları da seferber edildi.AFAD Başkanlığı'nda da hummalı çalışmalar başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk olarak depremden etkilenen illerin valileri ile görüşerek bilgiler aldı.Ardından çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Merkezi'ne geçme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ekiplerden çalışmalar hakkında da bilgiler alıyor.Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerinin ardından açıklama yapması bekleniyor.